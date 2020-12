In Wilkau-Haßlau haben Mitarbeiter des Haribo-Werkes 100 Luftballons steigen lassen. Mit der Aktion will die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am 100. Geburtstag des Unternehmens auf eine Nachfolgelösung für die Mitarbeiter am Standort drängen. Die Ballon-Botschaft richtet sich symbolisch an den verstorbenen Haribo-Eigner Hans Riegel. Die Gewerkschaft hat außerdem dazu aufgerufen, in den sozialen Netzwerken entsprechende Botschaften auf den Haribo-Seiten zu hinterlassen.