Der Kampf um den Haribo-Standort Wilkau-Haßlau geht auch im neuen Jahr weiter. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und der Betriebsrat des Haribo-Standorts in Wilkau-Haßlau haben am Montag die Aktivitäten für die kommenden Wochen besprochen. Wie die NGG mitteilte, soll für den 13. Januar eine Betriebsversammlung vorbereitet werden.

Gewerkschafter Thomas Lißner betonte, die Zeit für die Suche eines neuen Investors für den Standort dränge. "Die kommenden Januarwochen werden entscheidend sein," so Lißner. Es dürfe nichts über die Köpfe der Beschäftigten hinweg entschieden werden. Insbesondere die Anzahl der Arbeitsplätze, eine tarifliche Bezahlung und eine nachhaltige Zukunftsperspektive für Betrieb und Beschäftigte seien wichtige Aspekte, über die gesprochen werden müsse, so Lißner. Offen bleibe nach Angaben der NGG auch, ob Haribo den Übergang an einen anderen Süßwarenhersteller und potenziellen Konkurrenten akzeptiert.