Eine 84 Jahre alte Frau ist in Glauchau von einem Hund schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Stafford-Boxer-Mischling am Mittwochnachmittag an einem Fahrradständer vor einem Einkaufsmarkt angeleint worden. Als die Rentnerin das Geschäft verließ, riss sich der Hund los, sprang die Frau an und biss mehrfach zu.