Bei einem Verkehrsunfall an einer Straßenkreuzung in Glauchau sind am Mittwochnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Wagen war dort auf die B175 eingebogen und dabei frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Ein Fahrer und seine sechsjährige Tochter sowie der Beifahrer des anderen Wagens wurden so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung ins Krankenhaus mussten. Bei einem der beteiligten Fahrzeuge handelt es sich um einen Trabant, der mit Anhänger unterwegs war und laut Polizei offenbar Vorfahrt hatte.



Die Karosse des Trabi aus Stahlblechbegerippe und Duroplastbeplankung wurde schwer beschädigt, der gesamte Motorraum eingedrückt. Auch am anderen Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wurde mit etwa 12.000 Euro beziffert.