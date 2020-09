Bei einem Festgottesdienst am Sonntagnachmittag in der Pfarrkirche Heilige Familie in Zwickau wird die neue katholische Großpfarrei gleichen Namens gegründet. In ihr gehen 10 Pfarreien aus Crimmitschau, Glauchau, Hohenstein-Ernstthal, Kirchberg, Meerane, Waldenburg, Werdau und Zwickau auf. Die neue Pfarrei wird nach Angaben des Bistums Dresden-Meißen in Zukunft für etwa 7.600 Gläubge zuständig sein, die in einem fast 900 Quadratkilometern großen Einzugsgebiet leben. Die Leitung der Pfarrei wird Dekan Markus Böhme übernehmen. Die Gründungsurkunde wurde von Bischof Heinrich Timmerevers bereits am 3. September unterzeichnet.

Bischof Heinrich Timmerevers unterzeichnete die Grünungsurkunde für die neue Pfarrei am 3. September. Bildrechte: dpa