In Meerane ermittelt die Polizei zu verfassungsfeindlichen Schmierereien. Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, sind in der Stadt am Wochenende sieben Hakenkreuze gesprüht worden. Tatort war der Nelkenweg. Dort fand sich das verbotene Symbol an einem Brückengeländer, einem Lichtmast und Schaukasten sowie an Hauswänden und einem Zigarettenautomat. Die Hakenkreuze hatten jeweils eine Größe von 60 Zentimetern bis zu zwei Metern. Der verursachte Sachschaden ist noch nicht beziffert.



Die sächsische Polizei hat in diesem Jahr wiederholt wegen Hakenkreuz-Schmierereien ermittelt.