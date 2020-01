Unbekannte haben eine Wand nahe dem Bahnhof im sächsischen Lichtenstein mit mehreren NS-Symbolen besprüht. Die Polizei in Zwickau teilte mit, es seien zwei goldene Hakenkreuze und eine SS-Rune entdeckt worden. Die Symbole seien jeweils 40 mal 40 Zentimeter groß und vermutlich am Wochenende angebracht worden. Dazu habe sich der etwa 1,50 mal 1,50 Meter große Schriftzug "Kill the Cops" gefunden. Der entstandene Sachschaden kann demnach noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittele wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und suche nach Zeugen.

Auch in Großenhain ermittelt die Polizei. Dort haben Unbekannte ein 40 mal 40 Zentimeter großes Hakenkreuz an eine Halfpipe an der Dresdner Straße gesprüht. Ein weiteres Hakenkreuz ritzten sie in den Beton der Sportanlage. Der entstandene Sachschaden ist nicht noch nicht beziffert.



Seit Monaten ermittelt die Polizei im Freistaat immer wieder, weil Unbekannte Hakenkreuze und andere verfassungsfeindliche Zeichen auf Plätze oder an Wände schmieren.