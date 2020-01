In Zwickau sind erneut Hakenkreuze im Stadtzentrum geschmiert worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden an der Pölbitzer Straße drei Häuser sowie ein Stromverteilerkasten mit dem verbotenen NS-Symbol beschmiert. Die Hakenkreuze hatten eine Größe von 50 Quadratzentimetern. Erst vor wenigen Tagen war in Zwickau unweit des ehemaligen NSU-Unterschlupfs an der Frühlingsstraße ein großes Hakenkreuz gesprüht worden.