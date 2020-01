04.01.2020 | 12:31 Uhr MDR streamt Hallenmasters in Zwickau live

Sächsischer Budenzauber in Zwickau: In der Stadthalle werden am Sonnabend die ZEV-Hallenmasters ausgetragen. Am Start sind unter anderem der FSV Zwickau und der Chemnitzer FC. Der MDR streamt das Event.