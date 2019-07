Das Amtsgericht Zwickau hat am Mittwoch einen jungen Mann aus Rumänien zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Er hatte gestanden, Dienstagabend in einem Elektromarkt in Zwickau sieben Mobiltelefone gestohlen zu haben. Dabei war er von einem Ladendetektiv beobachtet worden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Bei dem Verfahren handelte es sich um ein sogenanntes Schnellverfahren.