Dem Haribo Werk in Wilkau-Haßlau droht eine kalte Abwicklung. Wie die zuständige Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte, hat der Konzern Haribo den Beschäftigten jetzt öffentlich nahegelegt, sich einen neuen Job zu suchen. Viele Mitarbeiter verließen bereits den Betrieb und würden sich woanders bewerben. Die Belegschaft breche auseinander. Zum Jahresende hieß es noch, es gebe konstruktive Gespräche mit möglichen Investoren .

"Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, drohen sich unsere Befürchtungen zu bewahrheiten und das Wesa-Werk in Wilkau-Haßlau und seine Beschäftigten werden kalt abgewickelt", so Thomas Lißner von der NGG. Trotz vieler Unterstützung und politischen Drucks werde der Betrieb einfach so geschlossen.