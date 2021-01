Für das Werk des Süßwarenherstellers Haribo in Wilkau-Haßlau sind offenbar die ersten Entlassungen angezeigt worden. Das hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Freitag mitgeteilt. Die ersten Anlagen würden demontiert.



Die NGG forderte die Geschäftsführung noch einmal nachdrücklich auf, über die "angeblich laufenden Sondierungsgespräche" mit Interessenten für eine Übernahme zu informieren. "Die Beschäftigten brauchen endlich Klarheit. Wir haben von Anfang an gesagt, Haribo kann sich mit dem Sozialplan nicht freikaufen. Geld ersetzt keine Arbeitsplätze", erklärte Thomas Lißner von der NGG. Auch die Politik dürfe in den Bemühungen für eine Nachfolgelösung nicht nachlassen.

Immer wieder hatten die Beschäftigten gefordert, den Standort nicht aufzugeben. Bildrechte: Ralph Köhler