Für die 150 Mitarbeiter des Haribo-Werkes in Wilkau-Haßlau gibt es Hoffnung. Auf Initiative von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) prüft Katjes die Übernahme des sächsischen Werks. "In Verantwortung für die 150 Arbeitsplätze in Wilkau-Haßlau, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien sowie für den Wirtschaftsstandort, habe ich den vergangenen Wochen mit der Geschäftsführung von Katjes viele gute und intensive Gespräche geführt", sagte Dulig am Mittwoch.