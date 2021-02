Seit Wochen protestieren die Beschäftigten gegen die Werksschließung von Haribo in Wilkau-Haßlau.

Seit Wochen protestieren die Beschäftigten gegen die Werksschließung von Haribo in Wilkau-Haßlau. Bildrechte: Ralph Köhler

Haribo hat nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) den Abbau des Maschinenparks in seinem Werk in Wilkau-Haßlau gestoppt. Die Gewerkschafter verbinden damit die Hoffnung, dass die Verhandlungen des Unternehmens mit dem Süßwarenkonkurrenten Katjes ernsthaft geführt würden. Katjes hatte Interesse an einer möglichen Übernahme des Standortes und einer Produktion vegetarischer Produkte signalisiert.