Mehr als 150 historische Automobile und Motorräder gehen am Sonntag bei der August-Horch-Klassik in Zwickau an den Start. Treffpunkt ist traditionell am August Horch-Museum.

"Die Strecke geht über 175 Kilometer von Zwickau bis nach Olbernhau an die Saigerhütte. Und wieder zurück nach Zwickau.", erzählt André Meyer vom Horch-Museum. In Olbernhau wird die Mittagsrast stattfinden und unterwegs müssen auch noch vier Stempelstellen angefahren werden. Die muss jedes Fahrzeug passieren, eine gute Möglichkeit, um sich das Feld genauer anzusehen. Unter den historischen Autos befinden sich 46 Vorkriegsmodelle. Auch etwa die Hälfte der Motorräder stammt aus der Zeit vor 1945.