So gelingt dem FSV 1994 im dritten Anlauf der Aufstieg aus der NOFV-Oberliga Süd in die 2. Bundesliga. In der Saison 1995/96 landet man dort gar auf dem fünften Rang. Es ist bis heute die beste Platzierung, welche die "Schwäne" jemals in einer gesamtdeutschen Fußballliga erreichen. Bildrechte: imago/Rust