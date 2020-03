Die Fertigstellung der gemeinsamen Justizvollzuganstalt von Sachsen und Thüringen in Zwickau-Marienthal verzögert sich möglicherweise weiter. Nach Angaben des Finanzministeriums in Dresden sei noch nicht absehbar, wie sich die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie auswirkten.

Aktuell laufen die Tiefbauarbeiten, so die Behörde. Die über einen Kilometer lange Anstaltsmauer und ein Regenwasserrückhaltebecken sollen in nächsten Monaten fertiggestellt werden. Ob es dann in der zweiten Jahreshälfte planmäßig mit dem Rohbau weitergehen kann, sei aber unklar. "Das ist abhängig von möglichen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, die derzeit nicht einschätzbar sind", so eine Sprecherin.