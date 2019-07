Mit einer Konzerttour durch Sachsen, Thüringen und Brandenburg will die Initiative „Wann Wenn Nicht Jetzt" dem Rechtsruck in der Gesellschaft etwas entgegensetzen. Auftakt war am Vormittag auf dem Hauptmarkt in Zwickau. Ein Sprecher des Bündnisses sagte, vor den Landtagswahlen im September wolle man bewusst in kleinere Städte gehen. Dabei sollen Initiativen und Einzelpersonen gestärkt werden, die sich täglich für eine solidarische und offene Gesellschaft einsetzen und dabei auf enormen Widerstand stoßen. In Buchhandlungen, Kunstvereinen und Musikschulen finden zudem Veranstaltungen mit örtlichen Kulturschaffenden, ostdeutschen Künstlern und Schriftstellern statt. Auch von und für Jugendliche ist vieles dabei, etwa Graffiti-Workshops, Fridays for Future und Schule ohne Abschiebung. Neun Kleinstädte werden besucht. Die Tour geht weiter in Bautzen, im Erzgebirge, Plauen und Grimma.