In dem von der Schließung bedrohten Werk des Süßwarenherstellers Haribo in Wilkau-Haßlau findet am Freitag eine Betriebsversammlung statt. Dabei soll die Belegschaft über das weitere Vorgehen informiert werden. Am Vortag hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mitgeteilt, dass in diesem Jahr keine Kündigungen mehr ausgesprochen würden. Zudem solle es für die ersten Monate des neuen Jahres Beschäftigungsgarantien geben.