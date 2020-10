Zum Tag der Deutschen Einheit ist auf einer Ausstellung des Kunstvereins "Freunde aktueller Kunst" in Zwickau ein neues Kunstwerk des Graffitikünstlers Tasso enthüllt worden. Das Werk "Der Aktivist a.D." ist Tassos Kommentar zum 30-jährigen Vereinigungsprozess bis in die Gegenwart.

Das sieht auch Klaus Fischer, der Vorsitzende des Kunstvereins "Freunde aktueller Kunst", so. "Ich glaube Wessis und Ossis und auch Nachwendekinder interpretieren das Bild sehr verschieden", sagt er. "Das Bild ist sehr provozierend und polemisch, man könnte auch zynisch sagen." Es zeige einen Aktivisten, der 30 Jahre nach der Deutsche Einheit zum Spießer mutiert ist. Es sei eine ostdeutsche Figur, so Fischer. "Aber solche Kleingeister gibt es auch im Westen."

In die aktuelle Ausstellung passe Tassos Werk nur bedingt. Zum einen verkörpere es nicht das Prozesshafte, was die Ausstellung ausmacht. Zum anderen sei es sehr groß und die einzige Galeriewand, an die es passen würde, war schon belegt. "Wir haben es jetzt im Schaufenster stehen", erzählt Fischer. "Da kann man es die nächsten zwei Wochen 24 Stunden am Tag betrachten."