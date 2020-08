Als Ausgleich für die vergleichsweise kleine Ausstellung, wird in diesem Jahr noch ein zweiter Ort bespielt. "Wir haben noch zwei große Fassaden in der Seilerstraße, acht Minuten Fußweg von hier", erzählt Künstlerbetreuerin Christin Schulz. Allzuviel will sie noch nicht verraten. "Es wird eine kleine Ausstellung geben. Es wird Fotografie geben, klassische Graffitikunst und Rauminstallationen."