Bei einem Kutschenunfall in der Gemeinde Mülsen bei Zwickau sind am Sonnabend sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein Vierpanner auf dem Oelsnitzer Steig Richtung Marienauer Straße unterwegs, als auf der Hälfte der Strecke die Pferde durchgingen. Dabei fiel die Kutsche um, in der sich zehn Personen aufhielten. Sieben Insassen wurden leicht verletzt, zwei davon mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Ein Pferd wurde so schwer verletzt, dass es von einem Jagdpächter getötet werden musste. Durch den Unfall wurde außerdem noch ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Gesamtsachschaden beträgt 7.000 Euro.