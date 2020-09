Am Landgericht Zwickau wird ab Dienstag die Schmerzensgeldklage eines mutmaßlichen Serieneinbrechers verhandelt. Der Thüringer war nach einem Einbruch in einen Agrarbetrieb bei Reichenbach im Vogtland von einer Polizeikugel am Bein getroffen worden. Der Mann und sein Komplize sollen bei der Festnahme Gegenwehr geleistet haben. Deshalb seien auch Schüsse gefallen. An dem Polizei-Einsatz im Sommer 2015 waren Beamte aus Sachsen und Thüringen beteiligt.