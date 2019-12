Rund 60.000 LEDs erleuchten in der Weihnachtszeit das Grundstück von Piet Ahnerts Eltern in Kuhschnappel, einem Ortsteil der Gemeinde St. Egidien. Seit Ende September plant der 18-Jährige bereits die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung. "Da kommt alles runter, in die Garage. Die ist dann komplett voll mit Weihnachtsdeko", sagt Ahnert. "Und sobald das dann alles steht und fertig ist, leuchte ich am ersten Advent immer an."