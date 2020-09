In Sachsen sind Leiharbeiter schlechter gestellt als im Bundesdurchschnitt. Nach Angaben der Linken-Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann aus Zwickau lag das mittlere Einkommen für vollzeitbeschäftigte Leiharbeitskräfte hier im vergangenen Jahr bei gut 1.800 Euro. Bundesweit gelten 2.267 Euro monatlich als Schwelle für das unterste Lohnniveau. In Sachsen verdienten knapp drei Viertel der Leiharbeitskräfte weniger. Auch im Vergleich zu ihren festangestellten Kollegen bekommen Leiharbeiter in Sachsen gut 800 Euro weniger.

Sozial- und Arbeitsmarktexpertin Zimmermann kritisierte, obwohl in Sachsen der Niedriglohnanteil insgesamt schon deutlich höher als im Bundesschnitt ist, seien die Entlohnungsbedingungen hier noch einmal deutlich schlechter. In Krisen seien Leiharbeitskräfte die Ersten, die gehen müssten. Das zeige sich auch in der Corona-Pandemie.



Leiharbeit bedeute meist dauerhaften Niedriglohn und Beschäftigter zweiter Klasse zu sein. Als "Sprungbrett in ein normales Arbeitsverhältnis" funktioniere Leiharbeit nur für wenige, so Zimmermann.