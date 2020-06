Im Zwickauer Werk des Autobauers Volkswagen rollt am Freitag das letzte Auto mit Verbrennungsmotor vom Band. Wie das Unternehmen mitteilte, wird als letzter Wagen ein Golf Variant produziert werden. Insgesamt seien seit der Eröffnung des Werks im September 1990 damit mehr als sechs Millionen Fahrzeuge produziert worden.

Für uns ist es, im wahrsten Sinne, ein historischer Tag. Wir bauen ja hier in Zwickau seit über hundert Jahren Automobile und es waren über hundert Jahre Verbrennermotoren. Wir schreiben heute Automobilgeschichte und nicht nur für Zwickau. Von hier aus geht der sogenannte MEB, die Plattform für Eletromobilität, in unsere Konzernwelt.

Das Werk im Zwickauer Stadtteil Mosel soll nach Konzernangaben umgebaut werden. Bereits Anfang November hatte Volkswagen die Serienproduktion des vollelektrischen ID.3 in dem Werk gestartet. Mit dem Umbau der Montagelinie soll die Produktion nach und nach auf 1.500 Fahrzeuge am Tag hochgefahren werden. Bis 2025 will der Konzern circa drei Millionen reine Elektroautos pro Jahr bauen und verkaufen, abhängig allerdings von der Marktentwicklung.