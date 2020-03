Das Transportgewerbe sieht sich zur Zeit mit besonderen Problemen konfrontiert. Bildrechte: Bauer Spedition GmbH

Tino Bauer, der 100 Beschäftigte und 60 Fahrzeuge in seiner Spedition in Callenberg managt, ist als Vorstandsmitglied des Landesverbandes des Sächsischen Verkehrsgewerbes auch mit Politik und Behörden im Gespräch. Er fordert klare Regelungen. "Allein bei mir sind 15 Fahrer aus Tschechien angestellt. Wenn sie am kommenden Montag nicht mehr zur Arbeit nach Deutschland kommen, wird es schwierig für uns. Es gibt keinerlei Rechtssicherheit für diesen Fall."

Die Spedition Bauer hat 100 Beschäftigte. Bildrechte: Bauer Spedition GmbH Die Branche sei eigentlich gut aufgestellt und könne diese besondere Situation meistern. "Doch im Moment werden wir täglich mit neuen Informationen überflutet. Wir brauchen aber klare Regelungen, um weiterhin unsere Aufgaben erfüllen zu können." Von der Politik erhofft sich Bauer mehr Unterstützung. "Das Transportgewerbe hat eine Schlüsselfunktion. Das ist bisher zu wenig beachtet worden." Für große Unternehmen und Kleinstunternehmer seien bereits Hilfen in Aussicht gestellt worden. "Das ist auch gut und richtig. Aber für den Mittelstand brauchen wir auch klare Signale." Eine Aussetzung der Lkw-Maut oder die befristete Abschaffung der Kabotage würden dem Transportgewerbe schon Luft verschaffen.

Kabotage Kabotage ist gewerblicher Güterkraftverkehr mit Be- und Entladeort in einem Staat durch einen Unternehmer, der in diesem Staat weder Sitz noch Niederlassung hat.



Bundesamt für Güterverkehr

Bauers Spedition seien in den vergangenen Tagen Aufträge aus der Automobilindustrie weggebrochen, andere Bereiche liefen aber weiterhin gut, weil viele Unternehmen weiter beliefert würden.

Mit 150 Fahrzeugen ist die Spedition Prüstel unterwegs. Bildrechte: PRÜSTEL Spedition GmbH

Ingo Prüstel: Europäische Lösung ist notwendig

Ingo Prüstel, dessen Spedition nur ein paar Kilometer weiter in Callenberg angesiedelt ist, hat ähnliche Sorgen. "Wir haben 150 Lkw und 170 Fahrer. 40 Prozent der Fahrer kommen aus Rumänien." Für die lägen gleich mehrere geschlossene Grenzen zwischen der Heimat und dem Arbeitsort.

Eine Einigung der Verkehrsminister der betroffenen Länder ist dringend nötig. Ingo Prüstel Transportunternehmer

Aktueller Stand bei den Grenzschließungen Tschechien entschärft die Grenzschließung für Arbeitspendler. Wie das Innenministerium in Prag mitteilte, dürfen Mitarbeiter aus sozialen und medizinischen Berufen weiter ohne Einschränkung über die Grenze. Nach den bisherigen Plänen hätten sich alle Pendler aus Tschechien ab Donnerstag in Deutschland eine Unterkunft suchen oder zu Hause bleiben müssen. Davon sind mehrere Tausend Menschen betroffen.



Ab Sonnabend dürfen auch Berufspendler aus Polen nicht mehr aus- und einreisen. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig betonte, Betroffene aus relevanten Berufen des Gesundheitsbereichs, könnten ein sächsisches Hilfsprogramm in Anspruch nehmen.

Nachweis erbringen - aber wie?

Ingo Prüstel hat zur Zeit eine gute Auftragslage. "Die Getränke-Logistik läuft weiter gut, Einbrüche gab es nur bei der Automobil-Logistik. Aber das konnten wir ausgleichen." Zuschüsse für die Logistikunternehmen würden jetzt helfen, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden. "Auch ein Erlassen der Maut in dieser Zeit könnte helfen", so Prüstel weiter.



Schwierig sei es auch für die Fahrer. Die Kunden hätten ihre sanitären Einrichtungen für betriebsfremde Personen teilweise geschlossen. "Manche Kunden haben einen schriftlichen Nachweis von uns gefordert, dass die Fahrer keinen Kontakt mit Corona-Verdachtsfällen hatten. Teilweise sollten sie einen Mundschutz tragen." Solche Nachweise seien für ihn als Unternehmer gar nicht möglich.



Gleichzeitig begrüßt Ingo Prüstel die vorübergehende Änderung der Vorschriften für das Verkehrsgewerbe. "Die Lockerung der Lenkzeitregelung und die Aufhebung des Sonntagsfahrverbotes gehen in die richtige Richtung. "Trotzdem ist es kompliziert, eine Rückladung zu bekommen in dieser Situation, um die Fahrzeuge auszulasten." Tschechien hatte als eines der ersten Länder Grenzkontrollen eingeführt. Bildrechte: xcitePRESS

IHK kritisiert die Entscheidung Tschechiens scharf

Situation für Berufskraftfahrer soll sich verbessern

Um den Lkw-Fahrern ein Mindestmaß an Hygiene zu bieten, öffnen in Sachsen die Raststätten wieder für die Versorgung dieser Berufsgruppe. Das kündigte Wirtschaftsminister Martin Dulig am Mittwoch an. Die Rasthöfe sollen Toiletten, Duschen und Mahlzeiten für die Brummifahrer bereitstellen. Diese Regelung habe Dulig mit dem Bundesverkehrsministerium abgesprochen. Tankstellen sind in Sachsen ohnehin geöffnet.



Ob es weitergehende Ausnahmeregelungen für das Transportgewerbe geben wird, um darüber hinaus den Unternehmern und Fahrern zu helfen, ist zur Zeit noch nicht klar.