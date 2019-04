13-jähriges Mädchen in Mülsen bei Zwickau beinahe entführt

Die Zwickauer Kriminalpolizei ermittelt in einem Fall von Freiheitsberaubung. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 13-jähriges Mädchen am Donnerstag in Mülsen St. Jacob bei Zwickau gegen 6:30 Uhr von einem Mann gepackt und in den Laderaum eines Kleintransporters gesperrt. Nach einigen Minuten Fahrt stoppte der Unbekannte auf einem Feld in der Nähe der Alberthöhe. Als er den Transporter gemeinsam mit der 13-Jährigen verlassen wollte, gelang es dem Mädchen laut Polizei sich mit Schlägen und Tritten loszureißen und zu flüchten. Der Unbekannte fuhr in der Folge davon und das Mädchen alarmierte über Notruf die Polizei. Die 13-Jährige wurde zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sie hatte sich bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.