Ein Mann hat im sächsischen Plauen einen Bankangestellten mit einem selbstgebauten Speer bedroht. Der 22-jährige Angestellte riss dem angetrunkenen 54-Jährigen jedoch die mit einer fünfzehn Zentimeter langen geschliffenen Klinge ausgestattete Waffe aus der Hand, wie die Polizei Zwickau in der Nacht zum Freitag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die genauen Hintergründe des Angriffs vom Donnerstag waren unklar. Der 54-Jährige habe Forderungen an eine Versicherung gestellt, nicht aber an die Bank. Der offenbar verwirrte Täter wurde demnach in medizinische Obhut gegeben.