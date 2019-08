Ein junger Mann hat am Sonnabend gegen 20 Uhr für zahlreiche Anrufe in der Notrufzentrale gesorgt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat der 22-Jährige auf der A4 Richtung Erfurt bei Meerane mit nacktem Oberkörper auf der Mittelleitplanke gesessen. Die herbeigerufenen Beamten konnten den Mann in Höhe einer Baustelle unverletzt bergen. Laut Polizei stand er unter Drogeneinfluss. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.