Das Gesundheitsamt des Landkreises Zwickau bietet ab Dienstag immer dienstags zusätzlich Masernschutzimpfungen an. Die Behörde begründete die Termine mit der Umsetzung des Masernschutzgesetzes. Das schreibt vor, dass ab März 2020 Kinder ohne vollständigen Impfschutz nicht neu in Kindertagesstätten aufgenommen werden dürfen. Außerdem brauchen alle ab 1971 Geborenen, die in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind oder dort arbeiten eine Masernimpfung.