Weil er in einem Supermarkt an die Maskenpflicht erinnert wurde, hat ein Mann in Zwickau mit einer Axt um sich geschlagen. Er habe so eine Schutzverglasung im Kassenbereich beschädigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 38-jährige Deutsche hatte den Angaben zufolge den Supermarkt am Sonnabend zunächst ohne Mund-Nasen-Schutz betreten. Als ihn das Personal auf die Maskenpflicht hinwies, sei er zu seinem Auto gelaufen. Dort habe er sich einen mittelalterlichen Helm aufgesetzt und die Axt gegriffen. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann 1,6 Promille. Er musste seinen Führerschein abgeben. Die Polizei prüft, ob auch ein ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliegt.