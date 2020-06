Ein 14-jähriges Mädchen ist am Montag in Meerane von einem Hund angefallen und schwer verletzt worden. Das Mädchen wollte eine Freundin besuchen, als sie der freilaufende Labrador-Mischling auf einem Grundstück angegriffen habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Tier sei normalerweise in einem Zwinger, hieß es weiter. Der Besitzer des Hundes war zum Zeitpunkt des Angriffs nicht vor Ort. Rettungskräfte brachten die Jugendliche ins Krankenhaus. Das Tier wurde nach dem Vorfall vorerst in ein Tierheim gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.