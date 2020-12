Mit einem Freiluft-Gottesdienst ist am Abend der Protest gegen die Schließung des Haribo-Werks in Wilkau-Haßlau im Landkreis Zwickau fortgesetzt worden. Im Anschluss zogen die Beschäftigten und ihre Unterstützer unter dem Motto "Die Lichter dürfen nicht ausgehen" mit Lampions zum Werk, um dort eine Menschenkette zu bilden. Neben Mitarbeitern sind nach Angaben eines MDR-Reporters auch viele andere Menschen aus der Region vor Ort gewesen, darunter Politiker und Vertreter von Sportvereinen.

Die Unternehmensführung hatte bekräftigt, es bleibe bei der Entscheidung, den Standort Ende des Jahres aufzugeben. Gewerkschaftsangaben zufolge haben bereits erste Gespräche über einen Sozialplan stattgefunden. Allerdings lägen die Vorstellungen beider Seiten vor allem was Kündigungsfristen und Abfindungen betreffe noch meilenweit auseinander, hieß es. Weitere Gespräche sollen nach Reporterangaben am Mittwoch und Donnerstag in der Haribo-Zentrale in der Gemeinde Grafschaft in Rheinland-Pfalz stattfinden. Bei Haribo in Wilkau-Haßlau sind 150 Mitarbeiter beschäftigt.