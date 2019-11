Die Rechtsextremisten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos hatten den türkischen Blumenhändler Simsek im September 2000 in Nürnberg erschossen. Der Mord an dem Familienvater war der Auftakt der NSU-Mordserie. In Zwickau hatte das NSU-Trio Böhnhardt, Mundlos und Beate Zschäpe jahrelang gelebt und seinen letzten Unterschlupf.



Ab dem 4. November 2011 wurden die Aktivitäten des NSU bekannt. Mundlos und Böhnhardt begehen nach einem Überfall auf eine Sparkasse in Eisenach Suizid. Ihr Leichen werden in einem Wohnmobil gefunden. Zschäpe legt am selben Tag in der Zwickauer Wohnung, wo sie mit Mundlos und Böhnhardt unbehelligt lebte, Feuer. Nach viertägiger Flucht stellt sie sich der Polizei.