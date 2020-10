Rund 150 Menschen nahmen an dem multimedialen Stadtrundgang in Werdau teil.

Rund 150 Menschen nahmen an dem multimedialen Stadtrundgang in Werdau teil. Bildrechte: André Kleber / Stadtverwaltung Werdau

Die Stadt Werdau hat am Montagabend der multimedialen Stadtführung "Unter freiem Himmel - Projektionen zu 30 Jahren Einheit und Umbruch" eingeladen. Anlass war der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit. Der rund zweistündige Spaziergang führte die 150 Teilnehmer zu insgesamt vier Stationen. Dort wurden Interviews und Archivaufnahmen aus der Wendezeit mit einem Filmprojektor an die Häuserfassaden geworfen. Ziel war es, miteinander ins Gespräch zu kommen: über uneingelöste Versprechungen, Erinnerungen und auch Enttäuschungen aus der Zeit.

Veranstaltet wurde der Abend von der Kooperative Berlin. "Ich bin sehr froh, dass das Wetter durchgehalten hat", sagt Theresa Kühnert, Junior Projektleiterin. "Und wir haben auch sehr viel positives Feedback bekommen." Werdau ist die erste von insgesamt drei Stationen im Osten, die einen solchen multimedialen Spaziergang anbieten. "Es ist kein fertiges Projekt, sondern immer eine Kooperation mit den Städten", so Kühnert.

Das Projekt soll die Geschichte aus den Büchern direkt auf die Fassaden der Städte bringen, so Theresa Kühnert, Junior Projektleiterin der Kooperative Berlin. Bildrechte: André Kleber / Stadtverwaltung Werdau

Die ersten Stationen seien in allen Städten gleich, die letzte werde jeweils von Stadtführern vor Ort erstellt und enthalte ortsspezifische Besonderheiten. "In Werdau waren das zum Beispiel Bilder von Montagsdemos und der Unterbringung vietnamesischer Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen", erzählt Kühnert. Dabei soll das Projekt aber nicht nur die Wendezeit, sondern auch die Transformationszeit abbilden und einen Ausblick geben.

"Die Idee war, die Geschichte aus den Büchern direkt an die Fassaden der Städte zu bringen", so Kühnert. Das Format solle nicht in einem abgeschlossenen Raum stattfinden. Als nächste Städte der multimedialen Stadtführungstour folgen Frankfurt/Oder und Greifswald. Die Veranstaltungsreihe wird von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gefördert.