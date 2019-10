Seit Donnerstag hat das Schloss Waldenburg eine neue touristische Attraktion: einen Multimediapfad. Jetzt können Besucher mit Tablets ausgerüstet das Schloss selbst erkunden und sind nicht auf öffentliche Führungen angewiesen. An zwölf Stellen im Gebäude wird an speziellen Markern und Stationen Geschichte erlebbar gemacht, erklärte Geschäftsführerin Ina Klemm. An virtuellen Stationen kann man sich mit Spezialbrillen alles im 360-Grad-rundum-Blick ansehen und von Schauspielern leiten lassen. Der Multimediapfad ist auch mit einer Art Zauberbuch bestückt, das anfängt zu leben, sobald man darin blättert.