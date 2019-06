Die Heimspielstätte des Fußball-Drittligisten FSV Zwickau heißt ab sofort "GGZ-Arena". Das gaben die Vertragspartner am Donnerstag bekannt. Demnach hat die "Stadion Zwickau Betriebs GmbH" (SZB)die Namensrechte an die stadteigene Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau (GGZ) verkauft. Über die genaue Summe wurde Stillschweigen vereinbart. Auf Nachfrage hieß es lediglich, der Betrag liege im sechsstelligen Euro-Bereich für den Vertragszeitraum von zunächst fünf Jahren.

Toni Wachsmuth (Sportdirektor FSV Zwickau), Rainer Kallweit (Geschäftsführer Stadion Zwickau Betriebsgesellschaft) und Thomas Frohne (Geschäftsführer Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau) (v.l.n.r) präsentierten den neuen Stadionnamen. Bildrechte: MDR/Gert Friedrich

Das Kuriose an dem Geschäft: Das neue Zwickauer Stadion gehört der GGZ! Sie hat es an die Betreibergesellschaft SZB verpachtet, die nun die Namensrechte quasi "zurückverkauft" hat. Der Grund: Die Vermarktung der Namensrechte ist Teil des Pachtvertrags. Deshalb bekommt der Betreiber nun Geld vom Eigentümer. Und was hat der finanziell klamme Drittligist FSV Zwickau davon? So gut wie nichts, denn er ist schließlich nur Mieter. Und ein Mietnachlass ist nicht zu erwarten Die SZB hat dem Verein bisher lediglich, in Aussicht gestellt, die Stadionmiete zu stunden.