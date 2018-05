Das Treffen mit Steinmeier in Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mehr Wertschätzung für Kommunalpolitiker verlangt. Er rief zu mehr Resepkt auf für die, die sich für das Zusammenleben in ihren Gemeinden einsetzen. In dem vertraulichen Gespräch sagte er nach Angaben des Bundespräsidialamtes: "Wenn wir diesen Trend nicht brechen, wird es immer schwieriger, Menschen zu finden, die bereit sind, in den Kommunen Verantwortung zu übernehmen."

Zum Treffen kamen Bürgermeister, die selbst oder deren Familien bedroht und beleidigt worden waren. Neben Zwickaus OB, Pia Findeiß, waren das auch die Bürgermeister von Kandel und Elmshorn.