Das Philharmonische Orchester Plauen-Zwickau bekommt einen neuen Namen. Es heißt künftig "Clara-Schumann-Philharmoniker Plauen-Zwickau". Die offizielle Namensgebung erfolgt heute in Zwickau vor dem 2. Sinfoniekonzert. Da das Orchester auch in Plauen beheimatet ist, wird die feierliche Namensgebung am Freitag dort wiederholt.