Die Geschäftsleitung des Süßwarenherstellers hatte am Freitag angekündigt, den Standort Wilkau-Haßlau dicht zu machen. Den Beschäftigten sollen Jobs an anderen deutschen Standorten des Gummibärchen-Herstellers angeboten werden. Laut Betriebsrat in Wilkau-Haßlau ist man von den Schließungsplänen völlig überrascht worden.

In Wilkau-Haßlau werden Gummibärchen und andere Figuren für die Marke Haribo gefertigt. Das Unternehmen mit Sitz in Bonn will das sächsische Werk schließen. Bildrechte: dpa

Haribo in Wilkau-Haßlau ist seit 1990 eine 100-prozentige Tochter des Haribo-Konzerns in Bonn. Seit den 1960er-Jahren werden in dem westsächsischen Betrieb des damaligen Süßwarenkombinats Halle Gummibärchen hergestellt, die in der DDR offiziell "Gelatine-Elastik-Zuckerwaren" hießen und meistens zur klassischen Bückware gehörten.



Ein nicht unerheblicher Teil der Produktion wurde gegen Devisen in die Bundesrepublik geliefert. Fehlchargen von Gummibärchen mit eingedrückten Nasen, die nicht in den Westen geliefert wurden, landeten gelegentlich auch einmal in Konsum- oder HO-Geschäften in der Region. Gegründet worden war der Betrieb in den 1920er-Jahren als Lebkuchenbäckerei.