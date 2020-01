Der Hof des Polizeireviers Werdau wurde am Freitagmorgen eine provisorische Pferdekoppel. Wie die Polizei mitteilte, war ein Beamter bei einer Schulwegkontrolle in Werdau auf sechs Ponys aufmerksam geworden, die die Straße herunterliefen. Als die Pferde in den Hof des Polizeireviers liefen, schloss der Polizist schnell das Tor. Bis der Besitzer die Tiere abholte, blieben die Ponys auf der Ersatzkoppel am Polizeirevier.