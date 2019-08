Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) führt ab 17. August auf einzelnen Buslinien in den Landkreisen Zwickau und Mittelsachsen sogenannte Plus-Busse ein. Diese verkehren montags bis freitags mindestens im Stundentakt von frühmorgens bis in die Abendstunden. An Wochenenden und Feiertagen verkehren die Linienbusse alle zwei Stunden. Wie ein Sprecher des VMS sagte, sollen die Busse optimalen Anschluss an regionale Bahnverbindungen ermöglichen. Zudem gebe es in den Ferien keinen ausgedünnten Fahrplan, sodass der Grundtakt erhalten bleibt.