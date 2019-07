Die Polizei in Zwickau ist am Sonnabend erneut im Zusammenhang mit einem rechtsextremen Liederabend im Einsatz gewesen. Das Lagezentrum teilte mit, es hätten bei Personenkontrollen aber keine Verstöße festgestellt werden können. Rund 35 Personen haben demnach die Veranstaltung besucht. An dem Polizeieinsatz im Zwickauer Stadtgebiet waren Beamte der Polizeidirektion Zwickau, der Bereitschaftspolizei Sachsen, des Staatsschutzes und der Soko Rex beteiligt.

Am Freitagabend waren nach einem ähnlichen Konzert in derselben Lokalität in Zwickau zwei Menschen verletzt worden. Am Sonnabend wollten die Veranstalter den Liederabend in einer Gartenanlage in nahen Meerane abhalten. Als die Polizei den Vorstand des Gartenvereins über die Hintergründe informierte, kündigte dieser den Mitevertrag. Die Veranstalter wichen nach Polizeiangaben deshalb wieder auf Zwickau aus.