Vermeintliche Erdbeerdiebe haben in Hirschfeld im Landkreis Zwickau einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Behörde war nach eigenen Angaben in der Nacht von Freitag und Sonnabend alarmiert worden, weil mehrere verdächtige Personen mit Stirnlampen sich auf einem Erdbeerfeld zu schaffen machen würden. Als die Beamten vor Ort ankamen, trafen sie die Verdächtigen an – die sich aber als vollkommen unschuldig herausstellten.