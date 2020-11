Dulig will das Werk in Wilkau-Haßlau erhalten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sachsen Wirtschaftsminister Martin Dulig appellierte am Donnerstag an Haribo Alternativen zu finden. Das Werk sei von großer Bedeutung für die Stadt und den lokalen Arbeitsmarkt. Zudem könne er angesichts der guten Geschäftslage des Unternehmens die Ankündigung nicht nachvollziehen, erklärte der SPD-Politiker. Er bot nach eigener Aussage dem Geschäftsführenden Gesellschafter Guido Riegel Hilfen des Freistaats in den Bereichen Innovation und Investition an, um die Produktionsstrukturen in Wilkau-Haßlau zu modernisieren.