Die Beschäftigten des Haribo-Werkes haben am Dienstagnachmittag mit ihrer Protestaktion "Übernahme statt Geschenke" ihrer Forderung einer Übernahme durch Katjes Nachdruck verliehen. Wie die Gewerkschaft NGG mitteilte, stellten sie deshalb am Dienstagvormittag Geschenke des Unternehmens, die sie im vergangenen Jahr erhalten hatten, vor die Firmenwagen der angereisten Haribo-Geschäftsführung. Hintergrund der Aktion sei eine Standortbesichtigung eines möglichen Investors gewesen. Ob es sich bei dem Besichtigungstermin um den Kaufinteressenten Katjes gehandelt habe, sei unklar. Die Haribo-Geschäftsführung habe sich dazu nicht geäußert, so die NGG.

Thomas Lißner von der NGG hofft, dass mögliche Verhandlungen nun zügig voranschreiten und die Beschäftigten Klarheit erlangen. Es sei nicht akzeptabel, dass die Beschäftigten über einen möglichen Stand der Verhandlungen im Dunkeln gelassen werden. Die Beschäftigten stünden in den Startlöchern, die Süßwarenproduktion in moderner Art am Standort neu zu starten und den Neuaufbau zu unterstützen. "Dafür muss Haribo den Weg jetzt schnell frei machen", so Lißner.