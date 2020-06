Eine Bürgerinitiative will verhindern, dass in Schönfels eine Recyclinganlage für Akkus entsteht.

In Schönfels bei Zwickau soll eine Recyclinganlage für Lithium-Ionen-Akkumulatoren, Katalysatoren und Kunststoffe gebaut werden. Dort hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die eine Ansiedlung einer solchen Anlage in der Nähe eines Wohngebietes verhindern will. Die Anwohner fürchten um ihre Gesundheit durch mögliche Brände und auslaufende Säuren.