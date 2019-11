Mehr als vier Jahre nach dem Tod eines 27 Jahre alten Mannes in einer Bank-Filiale beginnt am Montag der Prozess gegen drei Polizisten. Sie stehen vor dem Landgericht Zwickau wegen fahrlässiger Tötung eines Mannes, der in einer Bankfiliale randaliert hatte. In vier Verhandlungstagen will das Gericht herausfinden, ob sie bei der Festnahme übermäßig Gewalt angewandt haben.