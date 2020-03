Eine 37 Jahre alte Frau aus Plauen ist zu drei Jahren Strafe verurteilt worden. Das Landgericht Zwickau verurteilte sie am Montag wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Frau hatte ihrem Lebenspartner in den Jahren 2018 und 2019 mit dem Messer in Brust und Schulter gestochen . Der 60-Jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Während des Prozesses entlastete der Mann seine Frau und sprach von Notwehr. Das Gericht glaubte den Angaben jedoch nicht, sagte ein Landgerichtssprecher. Die Angeklagte schwieg während des Prozesses, die beiden Töchter nutzten ihr Zeugnisverweigerungsrecht. Weitere Tatzeugen hatte es nicht gegeben.

Ursprünglich hatte die Anklage der Frau versuchten Totschlag vorgeworfen. "Ein Tötungsvorsatz war jedoch nicht nachweisbar", so der Sprecher. Das Gericht ordnete auch die Unterbringung der Frau in einer Entziehungsanstalt an. Sie ist seit vielen Jahren alkoholabhängig. Das seit mehr als 20 Jahren liierte Paar geriet unter Alkoholeinfluss regelmäßig in Streit, hieß es bei Gericht.